Украина в значительно лучшей экономической ситуации: Марченко прогнозирует рост ВВП в 2023 году

Экономическая ситуация в Украине значительно улучшилась. После значительного сокращения экономики в прошлом году в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра финансов Сергея Марченко .

Как отметил Марченко, по итогам 2022 года падение экономики Украины составило 29,1%. По его словам, сегодня Украина находится "в значительно лучшей экономической ситуации по сравнению с периодом год назад". Инфляция снижается более быстрыми темпами, чем первоначально прогнозировалось - с 26,6% в декабре 2022 года до 17,9% в апреле 2023 года. "Мы воздерживаемся от монетарного финансирования в 2023 году, а прогноз роста ВВП повышен до 3,2%", - написал министр.