UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля через зупинку ЗАЕС, - експерти

Фото: російські війську окупували Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Через зупинку окупованої російськими військами Запорізької АЕС, Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).

"Раніше "базовий" сценарій проходження зими враховував потужності Запорізької АЕС, тепер ці сукупно 6 ГВт чи 1/5 довоєнного енергобалансу недоступні. Це означає, що незабаром Україні доведеться обмежити експорт електроенергії до ЄС. А ще - спалювати значно більше вугілля для роботи теплової генерації, яка вже кілька тижнів поспіль компенсує недоступні в системі потужності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ВЕА, через це лише у вересні для цього було додатково використано близько 300 тис. т. вугілля.

Через зупинку Запорізької АЕС основне навантаження довелося підхопити тепловій генерації. З 24 енергоблоків теплоелектростанцій, що працюють в енергосистемі, 21 - це блоки приватних ТЕС і лише 3 - державних.

"З різних причин аварійні зупинки на блоках і атомної, і теплової генерацій трапляються кожної зими. Наприклад, днями був аварійно зупинений корпус блоку Рівненської АЕС. В цьому немає новини, бо системний оператор їх просто замінює іншими доступними в системі блоками. Одні блоки "розвантажив", інші - "підняв". Але основаною відмінністю цього сезону є обмежений через війну резерв потужностей", - йдеться у заяві.

Експерти вважають, що енергетикам і далі доведеться постійно працювати у такому non-stop, а енергосистемі через війну навряд чи вдасться уникнути і подальших аварійних ситуацій. І до цього треба ретельно готуватися.

Нагадаємо, Росія почала бити по енергетичних об'єктах, намагаючись залишити українців без світла і тепла. У вересні руйнувань зазнали Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС, багато підстанцій високої напруги.

Днями російські окупанти обстріляли Криворізьку ТЕС, що входить в структуру ДТЕК, поранень зазнали 14 працівників.

Крім того, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про "тимчасове затримання" Мурашова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС