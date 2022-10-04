Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля через зупинку ЗАЕС, - експерти

Через зупинку окупованої російськими військами Запорізької АЕС, Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської енергетичної асамблеї (ВЕА).
"Раніше "базовий" сценарій проходження зими враховував потужності Запорізької АЕС, тепер ці сукупно 6 ГВт чи 1/5 довоєнного енергобалансу недоступні. Це означає, що незабаром Україні доведеться обмежити експорт електроенергії до ЄС. А ще - спалювати значно більше вугілля для роботи теплової генерації, яка вже кілька тижнів поспіль компенсує недоступні в системі потужності", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у ВЕА, через це лише у вересні для цього було додатково використано близько 300 тис. т. вугілля.
Через зупинку Запорізької АЕС основне навантаження довелося підхопити тепловій генерації. З 24 енергоблоків теплоелектростанцій, що працюють в енергосистемі, 21 - це блоки приватних ТЕС і лише 3 - державних.
"З різних причин аварійні зупинки на блоках і атомної, і теплової генерацій трапляються кожної зими. Наприклад, днями був аварійно зупинений корпус блоку Рівненської АЕС. В цьому немає новини, бо системний оператор їх просто замінює іншими доступними в системі блоками. Одні блоки "розвантажив", інші - "підняв". Але основаною відмінністю цього сезону є обмежений через війну резерв потужностей", - йдеться у заяві.
Експерти вважають, що енергетикам і далі доведеться постійно працювати у такому non-stop, а енергосистемі через війну навряд чи вдасться уникнути і подальших аварійних ситуацій. І до цього треба ретельно готуватися.
Нагадаємо, Росія почала бити по енергетичних об'єктах, намагаючись залишити українців без світла і тепла. У вересні руйнувань зазнали Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС, багато підстанцій високої напруги.
Днями російські окупанти обстріляли Криворізьку ТЕС, що входить в структуру ДТЕК, поранень зазнали 14 працівників.
Крім того, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
Після цього МАГАТЕ заявило про те, що воно отримало інформацію про "тимчасове затримання" Мурашова.
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