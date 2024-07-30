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Україна зможе використати не більше 10 F-16 цього року через брак пілотів, - NYT

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна сподівається використовувати в бою літаки F-16 уже цього року, але через брак підготовленого персоналу зможе задіяти не більше десяти винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Україна планує використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби та різноманітним озброєнням разом із західними системами ППО, такими як Patriot, щоб розширити зону небезпеки для російських пілотів. Ці літаки також посилять захист українських міст і критичної інфраструктури від ракетних і безпілотних атак.

"У росії було так багато часу, щоб зміцнити свою оборону, особливо вздовж лінії фронту. F-16 та їхні пілоти зіткнуться з жорстким опором російської ППО як на землі, так і в небі", - зазначає Хантер Столл, аналітик з питань оборони в дослідницькій організації RAND.

Офіційні особи США повідомили, що планують підготувати близько 20 льотчиків цього року. Навчання проходить у США, Нідерландах і Данії.

Командири Повітряних сил заявляють, що зазвичай на один літак виділяють щонайменше двох пілотів для відпочинку та навчання. Тому на бойові завдання зможуть вилітати лише близько 10 F-16, наданих Україні. Обмежувальним фактором є й брак навченого технічного персоналу для обслуговування винищувачів.

Авіаційна коаліція

Минулого року було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16. Спочатку планувалося, що літаки з'являться в українському повітряному просторі влітку 2024 року, але офіційної інформації про передачу поки що немає.

Докладніше про те, коли прибудуть F-16 в Україну та їхній вплив на фронт - у матеріалі РБК-Україна.

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