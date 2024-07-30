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Украина сможет использовать не более 10 F-16 в этом году из-за нехватки пилотов, - NYT

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина надеется использовать в бою самолеты F-16 уже в этом году, но из-за нехватки подготовленного персонала сможет задействовать не более десяти истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Украина планирует использовать F-16 с мощными системами радиоэлектронной борьбы и разнообразным вооружением вместе с западными системами ПВО, такими как Patriot, чтобы расширить зону опасности для российских пилотов. Эти самолеты также усилят защиту украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и беспилотных атак.

"У россии было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно вдоль линии фронта. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе", - отмечает Хантер Столл, аналитик по вопросам обороны в исследовательской организации RAND.

Официальные лица США сообщили, что планируют подготовить около 20 летчиков в этом году. Обучение проходит в США, Нидерландах и Дании.

Командиры Воздушных сил заявляют, что обычно на один самолет выделяют не менее двух пилотов для отдыха и обучения. Поэтому на боевые задачи смогут вылетать лишь около 10 F-16, предоставленных Украине. Ограничивающим фактором является и нехватка обученного технического персонала для обслуживания истребителей.

Авиационная коалиция

В прошлом году была создана авиационная коалиция, в рамках которой Нидерланды и Дания передадут Украине истребители F-16. Первоначально планировалось, что самолеты появятся в украинском воздушном пространстве летом 2024 года, но официальной информации о передаче пока нет.

Подробнее о том, когда прибудут F-16 в Украину и их влиянии на фронт - в материале РБК-Украина.

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