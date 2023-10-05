Україна не зможе пройти зиму без імпорту електроенергії, але НКРЕКП ще не прийняла рішення, - інвестор

Зокрема він розповів, що голова оператора енергосистеми компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький публічно заявляв, що без імпорту електроенергію пройти опалювальний сезон буде неможливо.

"Тут ще є велика проблема, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не прийняла рішення, яке дозволяє нам імпортувати електроенергію і наразі імпорт електроенергії здійснюється за диспетчерською допомогою", - сказав Ігнатьєв.

Він наголосив, що диспетчерська допомога - найдорожча електроенергія, яка може бути.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт.

Також державне підприємство "Оператор ринку" виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії на рівні як в країнах Європейського Союзу