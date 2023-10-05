Украина не сможет пройти зиму без импорта электроэнергии, но НКРЭКУ еще не приняла решение, - инвестор

В частности, он рассказал, что глава оператора энергосистемы компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий публично заявлял, что без импорта электроэнергию пройти отопительный сезон будет невозможно.

"Здесь еще есть большая проблема, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не приняла решения, которое позволяет нам импортировать электроэнергию и импорт электроэнергии осуществляется за диспетчерской помощью", - сказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что диспетчерская помощь - самая дорогая электроэнергия, которая может быть.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают увеличению мощностей для импорта с 1,2 до 2 ГВт.

Также государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии на уровне, как в странах Европейского Союза.