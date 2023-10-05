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Украина не сможет пройти зиму без импорта электроэнергии, но НКРЭКУ еще не приняла решение, - инвестор

Фото: Украина не сможет пройти зиму без импорта электроэнергии, но НКРЭКУ еще не приняла решения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина вынуждена пользоваться дорогой диспетчерской помощью, потому что энергетический регулятор не принял решения по обеспечению импорта электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

В частности, он рассказал, что глава оператора энергосистемы компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий публично заявлял, что без импорта электроэнергию пройти отопительный сезон будет невозможно.

"Здесь еще есть большая проблема, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не приняла решения, которое позволяет нам импортировать электроэнергию и импорт электроэнергии осуществляется за диспетчерской помощью", - сказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что диспетчерская помощь - самая дорогая электроэнергия, которая может быть.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают увеличению мощностей для импорта с 1,2 до 2 ГВт.

Также государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии на уровне, как в странах Европейского Союза.

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Электроэнергия