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Україна зможе отримати Samp-T від Франції та Італії пізніше, ніж очікувалося, - ЗМІ

Фото: Україна зможе отримати Samp-T від Франції та Італії пізніше, ніж очікувалося (mill.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Франція повідомила Італії, що зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, який сторони домовилися передати Україні, буде готовий до відправки не раніше червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"На одній із сторінок, що просочилися, повідомляється, що 22 лютого Франція повідомила Італії, що ракетний комплекс для України не буде готовий раніше червня", - пише видання, посилаючись на секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу.

Зазначається, що це "самий кінець графіку, який міністерство оборони Італії виклало в лютому".

Варто зауважити, раніше повідомлялося, що систему протиповітряної оборони Samp-T буде доставлено в Україну навесні 2023 року.

Додамо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.

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