Украина сможет получить Samp-T от Франции и Италии позже, чем ожидалось, - СМИ

"На одной из просочившихся страниц сообщается, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что ракетный комплекс для Украины не будет готов раньше июня", - пишет издание, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть.

Отмечается, что это "самый конец графика", который министерство обороны Италии изложило в феврале.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны Samp-T будет доставлена в Украину весной 2023 года.

Добавим, что в феврале премьер Италии Джорджия Мелони подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией.

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