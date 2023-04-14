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Украина сможет получить Samp-T от Франции и Италии позже, чем ожидалось, - СМИ

Фото: Украина сможет получить Samp-T от Франции и Италии позже, чем ожидалось (mill.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Франция сообщила Италии, что зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, который договорились передать Украине, будет готов к отправке не раньше июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"На одной из просочившихся страниц сообщается, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что ракетный комплекс для Украины не будет готов раньше июня", - пишет издание, ссылаясь на секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть.

Отмечается, что это "самый конец графика", который министерство обороны Италии изложило в феврале.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны Samp-T будет доставлена в Украину весной 2023 года.

Добавим, что в феврале премьер Италии Джорджия Мелони подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией.

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