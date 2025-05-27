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Україна зможе отримати більше газу за новим маршрутом

Фото: газ в Україну буде надходити з Греції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регулятора.

Це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України - орієнтовно 3 млн кубометрів на добу, йдеться в повідомленні.

НКРЕКП ухвалила рішення про погодження надання Оператором ГТС України спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем:  Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

Такий крок сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання. Це, своєю чергою, зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку РФ, зазначили в НКРЕКП.

Трансбалканський коридор

Як зазначили в пресслужбі Міненерго, Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел скрапленого газу (LNG). Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами.

З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону.

Імпорт газу

Згідно з меморандумом з МВФ, на 2025 рік Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання в обсязі до 4 млрд кубометрів у рамках базового рівня.

За розрахунками НБУ, імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів. Очікується, що частково імпорт газу буде профінансовано за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

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