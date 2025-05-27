Украина сможет получить больше газа по новому маршруту

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила транспортировку газа в Украину через Трансбалканский коридор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.
Это решение предусматривает проведение единого аукциона для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции в Украину - ориентировочно 3 млн кубометров в сутки, говорится в сообщении.
НКРЭКУ приняла решение о согласовании предоставления Оператором ГТС Украины совместного продукта услуг транспортировки вместе с операторами газотранспортных систем: Болгарии (Bulgartransgaz), Греции (DESFA SA), Молдовы (VestMoldTransgaz SRL) и Румынии (Transgaz SA).
Такой шаг будет способствовать повышению привлекательности украинского рынка природного газа, а также расширению возможностей диверсификации источников поставок. Это, в свою очередь, укрепит энергетическую безопасность региона в условиях вооруженной агрессии со стороны РФ, отметили в НКРЭКУ.
Как отметили в пресс-службе Минэнерго, Трансбалканский маршрут имеет значительный потенциал для удовлетворения насущных потребностей Украины и обеспечивает доступ к источникам сжиженного газа (LNG). В то же время маршрут проходит через пять стран и прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным по сравнению с альтернативами.
Учитывая ситуацию, операторы ГТС проработали оптимизированное решение, которое позволит, в частности, использовать и так незадействованные мощности Трансбалканского трубопровода для импорта газа в Украину по конкурентному тарифу, что особенно актуально в ходе подготовки к следующему отопительному сезону.
Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня.
По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.
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