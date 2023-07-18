Україна злетіла у рейтингу найвпливовіших паспортів. На яке місце і хто у топ-10

Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Henley & Partners.
За даними компанії, за рік громадяни України отримали можливість у рамках безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. Таким чином, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146-ти.
Україна розділяє 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.
Список лідерів:
Цьогорічний рейтинг відрізняється від попередніх, оскільки Японія вперше за п'ять років не посіла перше місце.
Нагадаємо, у 2022 році Україна посіла 134-е місце у рейтингу Henley & Partners. Тоді громадяни нашої держави без отримання віз могли подорожувати 143 країнами.
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