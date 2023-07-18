Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов. На какое место и кто в топ-10

Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге компании Henley & Partners еще на четыре строчки. Он занял 30-е место по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Henley & Partners.
Согласно данным компании, за год граждане Украины получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам. Таким образом, общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, возросло до 146.
Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.
Список лидеров:
Рейтинг в этом году отличается от предыдущих, поскольку Япония впервые за пять лет не заняла первое место.
Напомним, в 2022 году Украина заняла 134-е место в рейтинге Henley & Partners. Тогда граждане нашего государства без получения виз могли путешествовать в 143 страны
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