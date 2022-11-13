Украина собрала средства на изготовление 12 морских дронов

Украина менее, чем за два дня собрала более 120 миллионов гривен, которых хватит на закупку 12 морских ударных дронов.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News .

"Например, литовский журналист Андрюс Тапинас вместе с жителями Литвы собрали 250 тысяч долларов, которые через UNITED24 будут переведены на эти дроны", - отметил Боднар.

По его словам, цель флота беспилотников – защитить воду украинских морей, а также мирные города от крылатых ракет российских войск. Флот беспилотников также может иметь задачу оградить торговые суда от возможных российских атак.

Боднар также подчеркнул, что первые морские беспилотники получат названия "Херсон", "Севастополь" и "Мариуполь".