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Украина собрала средства на изготовление 12 морских дронов

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 20:47
Украина собрала средства на изготовление 12 морских дронов Фото: Украина собрала средства на покупку 12 морских дронов (u24.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина менее, чем за два дня собрала более 120 миллионов гривен, которых хватит на закупку 12 морских ударных дронов.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.

"Например, литовский журналист Андрюс Тапинас вместе с жителями Литвы собрали 250 тысяч долларов, которые через UNITED24 будут переведены на эти дроны", - отметил Боднар.

По его словам, цель флота беспилотников – защитить воду украинских морей, а также мирные города от крылатых ракет российских войск. Флот беспилотников также может иметь задачу оградить торговые суда от возможных российских атак.

Боднар также подчеркнул, что первые морские беспилотники получат названия "Херсон", "Севастополь" и "Мариуполь".

Напомним, в первый день сборов украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон в рамках инициативы United24. Он получит символическое название – "Херсон".

Ранее сообщалось, что Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников . Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны через благотворительную платформу United24 .

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