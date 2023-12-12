Україна зі США розробляють нову військову стратегію: у New York Times розповіли деталі

США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з Росією. США вважають, що Україна має зосередитися на обороні, нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

Розглядаються стратегії, пов'язані з ударами по Криму, збройових заводах, складів зброї, залізничних ліній та з "символічними перемогами". Один із колишніх українських високопосадовців відмовився обговорювати з NYT ідеї Києва, але назвав план "дуже сміливим".

За словами видання, Українські військові та чиновники просять у західних країн мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, "яких не існує". США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

"Ставки величезні. Без нової стратегії та додаткового фінансування, на думку американських чиновників, Україна може програти війну. Американські чиновники кажуть, що Україні доведеться боротися з більш обмеженим бюджетом", - йдеться у публікації.

США надали Україні масштабну допомогу на суму понад 111 млрд доларів за два роки. Проте останнім часом зростає кількість республіканців, які виступають проти подальшої підтримки України. Деякі з них вимагають надати нову стратегію перед голосуванням щодо виділення додаткових коштів.

Розбіжність поглядів українських та американських генералів ускладнює становище України у війні з Росією. Київ вважає, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а Вашингтон - південь.

Українське командування побоювалося, що прорив на півдні спричинить великі втрати. У результаті Україна поділила свої сили, але "замість рішучого прориву виникла тупикова ситуація". У Києві вважають, що американські очікування були нереалістичними, особливо з огляду на можливості українських повітряних сил.

Проблеми за допомогою США України

У жовтні президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 млрд доларів, з яких понад 60 млрд планують направити на допомогу Україні.

6 грудня Республіканці заблокували процедурне голосування за пакет допомоги. Вони просять додати пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки, певно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у США із керівниками американських оборонних компаній.

Детальніше про візит Зеленського до Вашингтона і чого очікувати від зустрічі з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна.