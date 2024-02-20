Україна готова відновити консульство у Придністров'ї: названо умови

В понеділок, 19 лютого, посол з особливих доручень МЗС України Паун Роговей зустрівся з віце-прем'єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером придністровського регіону Республіки Молдова Вадимом Красносельським.

Під час зустрічей співрозмовники обговорили вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем.

Українська сторона підкреслила, що підтримує виключно мирне врегулювання "придністровського питання" зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Київ "рішуче реагуватиме" на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом.

Крім того, українська сторона підтвердила свою позицію щодо нефункціональності формату "5+2" у зв’язку з присутністю в ньому країни-агресора.

Київ закликав якнайшвидше вивести російські війська з придністровського регіону, утилізувати боєприпаси на складах у селі Ковбасна та переформатувати місію на Дністрі з військової у цивільну.

Водночас, Україна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території "Придністров’я". Проте для цього є дві вимоги:

потрібно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;

гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.

Водночас, представник Тирасполя підтвердив, що вони готові взаємодіяти з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних коридорів для українського експорту.

Фото: МЗС України (mfa.gov.ua)

Що таке Придністров'я?

Придністров’я - це регіон уздовж лівого берега річки Дністер. Історичного його заселяли переважно українці (русини) та молдовани (волохи).

У 1990 році в регіоні за військової підтримки армії РФ утворилася самопроголошена "Придністровська Молдавська Республіка". У світі її визнали лише кілька держав із невизнаним сепаратистським статусом - "Абхазія" та "Південна Осетія".

Столицею цієї "республіки" є місто Тирасполь, а офіційними мовами - російська, румунська та українська.

У 1990-ті між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та військами Молдови - з іншого, спалахнув збройний конфлікт, що завершився перемогою сепаратистів за участі російської армії. Після цього Молдова втратила контроль над регіоном.

Що таке Формат 5+2?

Дипломатична платформа, спрямована на вирішення Придністровського конфлікту, яка складається з представників Молдови, Придністров'я (учасники конфлікту), Росії, України та ОБСЄ (посередників), Європейського Союзу і США (спостерігачів).

Переговори розпочалися у 2005 році. Остання зустріч платформи відбулася 3 червня 2021 року.

Ситуація у Придністров'ї

Нещодавно президент Молдови Майя Санду не виключила, що найближчими роками з'явиться "геополітична можливість" для розв'язання питання Придністровського регіону.

У Генштабі Румунії вважають, що якщо Росія виграє війну проти України, то наступною ціллю агресора буде Молдова.

Тим часом Росія підкуповувала виборців, які брали участь у місцевих виборах в листопаді минулого року.

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