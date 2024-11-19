Україна здолала збірну Албанії. Що далі чекатиме на команду Реброва?

У фінальному турі "синьо-жовті" переграли збірну Албанії (2:1). Тепер підопічні Сергія Реброва зіграють в плей-офф за вихід у Дивізіон A.

Збірна України в перехідних матчах протистоятиме одній з команд, що фінішували третіми в найвищому дивізіоні. Коло потенційних суперників українців обмежене чотирма командами – Шотландією, Бельгією, Угорщиною і Сербією. Жеребкування плей-офф Ліги націй відбудеться 22 листопада.

Наступна стадія складатиметься з двох матчів. Україна позмагається за путівку в Дивізіон A навесні 2025 року. Перший поєдинок запланований на 20 березня, а матч-відповідь – на 23 березня.

Збірна України в Дивізіоні A Ліги націй

"Синьо-жовті" одного разу змагалися в найвищому дивізіоні турніру. У другому сезоні Ліги націй команда під керівництвом Андрія Шевченка потрапила в групу зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії.

Україна стартувала з домашньої перемоги над Швейцарією (2:1). Далі підопічні Шевченка програли німцям та іспанцям, але в 4-му турі несподівано здолали "Фурію Роху" (1:0). Щоправда, потім зазнали другої поразки від Бундестім.

Завершився той сезон скандалом. Збірна України приїхала на вирішальний матч проти швейцарців, але місцеві епідеміологи заборонили команді ледь не в повному складі грати через підозру на COVID. УЄФА поєдинок не переніс, а зарахував "синьо-жовтим" технічну поразку (0:3), що спричинила виліт у Дивізіон B.