Украина одолела сборную Албании. Что дальше ждет команду Реброва?

В финальном туре "сине-желтые" обыграли сборную Албании (2:1). Теперь подопечные Сергея Реброва сыграют в плей-офф за выход в Дивизион A.

Сборная Украины в переходных матчах будет противостоять одной из команд, финишировавших третьими в высшем дивизионе. Круг потенциальных соперников украинцев ограничен четырьмя командами – Шотландией, Бельгией, Венгрией и Сербией. Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября.

Следующая стадия будет состоять из двух матчей. Украина сразится за путевку в Дивизион A весной 2025 года. Первый поединок запланирован на 20 марта, а ответный матч – на 23 марта.

Сборная Украины в Дивизионе A Лиги наций

"Сине-желтые" единожды соревновались в высшем дивизионе турнира. Во втором сезоне Лиги наций команда под руководством Андрея Шевченко попала в группу со сборными Испании, Германии и Швейцарии.

Украина стартовала с домашней победы над Швейцарией (2:1). Далее подопечные Шевченко проиграли немцам и испанцам, но в 4-м туре неожиданно одолели "Фурию Роху" (1:0). Правда, потом потерпели второе поражение от Бундестим.

Завершился тот сезон скандалом. Сборная Украины приехала на решающий матч против швейцарцев, но местные эпидемиологи запретили команде едва ли не в полном составе играть по подозрению на COVID. УЕФА поединок не перенес, а засчитал "сине-желтым" техническое поражение (0:3), вызвавшее вылет в Дивизион B.