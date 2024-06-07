Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинская ходунка Людмила Оляновская получила "бронзу" в ходе 20-километровой гонки на чемпионате Европы по легкой атлетики. Это первая медаль для Украины на текущих соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины в Facebook .

Спортсменка из Украины смогла выбороть третье место на последних метрах перед финишем. Она обогнала свою конкурентку из Испании, которая уже начала праздновать на финишной прямой и надела на себя испанский флаг.

Также Оляновская выполнила олимпийский норматив. Это означает, что ходунка получила лицензию на Олимпийские игры-2024.

Украинка уступила итальянке Антонелле Пальмизано, которая заняла первое место, на 29 секунд.