Україна здобула перше за 10 років "золото" на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Український борець вільного стилю Василь Михайлов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.
Чемпіонат Європи 2023 року з боротьби проходить у хорватському Загребі. Першими розпочали змагання представники вільної боротьби.
У фіналі 27-річний Василь Михайлов здобув перемогу над чемпіоном Європи 2022 Георгісом Кугіумцідісом із Греції з рахунком 2:1.
Це перше "золото" Василя Михайлова у кар'єрі. У 2020 році він завоював бронзову медаль ЧЄ-2020 у Римі.
Також це перша перемога збірної України у чоловічій вільній боротьбі на чемпіонатах Європи за останні 10 років. Востаннє "золото" у вільній боротьбі завоював Павло Олійник у 2013 році (категорія до 96 кг).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у перший же день змагань з важкої атлетики, що проходять в столиці Вірменії Єревані, на п’єдестал пошани зійшла українська спортсменка Ангеліна Ломачинська, яка виборола для України дві бронзові медалі.
Також раніше ми писали, що український гімнаст Ілля Ковтун виборов "золото" у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що триває у турецькій Анталії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.