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Україна здобула перше за 10 років "золото" на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Фото: Україна здобула перше за 10 років "золото" на чемпіонаті Європи з вільної боротьби (facebook.com/olympicua)
Автор: Тетяна Степанова

Український борець вільного стилю Василь Михайлов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

Чемпіонат Європи 2023 року з боротьби проходить у хорватському Загребі. Першими розпочали змагання представники вільної боротьби.

У фіналі 27-річний Василь Михайлов здобув перемогу над чемпіоном Європи 2022 Георгісом Кугіумцідісом із Греції з рахунком 2:1.

Це перше "золото" Василя Михайлова у кар'єрі. У 2020 році він завоював бронзову медаль ЧЄ-2020 у Римі.

Також це перша перемога збірної України у чоловічій вільній боротьбі на чемпіонатах Європи за останні 10 років. Востаннє "золото" у вільній боротьбі завоював Павло Олійник у 2013 році (категорія до 96 кг).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у перший же день змагань з важкої атлетики, що проходять в столиці Вірменії Єревані, на п’єдестал пошани зійшла українська спортсменка Ангеліна Ломачинська, яка виборола для України дві бронзові медалі.

Також раніше ми писали, що український гімнаст Ілля Ковтун виборов "золото" у вправах на паралельних брусах на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що триває у турецькій Анталії.

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