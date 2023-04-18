Украина завоевала первое за 10 лет "золото" на чемпионате Европы по вольной борьбе

Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы.

В финале 27-летний Василий Михайлов одержал победу над чемпионом Европы 2022 Георгисом Кугиумцидисом из Греции со счетом 2:1.

Это первое "золото" Василия Михайлова в карьере. В 2020 году он завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2020 в Риме.

Это первая победа сборной Украины в мужской свободной борьбе на чемпионатах Европы за последние 10 лет. Последнее "золото" в вольной борьбе завоевал Павел Олейник в 2013 году (категория до 96 кг).