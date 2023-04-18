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Украина завоевала первое за 10 лет "золото" на чемпионате Европы по вольной борьбе

Фото: Украина завоевала первое за 10 лет "золото" на чемпионате Европы по вольной борьбе (facebook.com/olympicua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский борец свободного стиля Василий Михайлов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

Чемпионат Европы 2023 по борьбе проходит в хорватском Загребе. Первыми начали соревнования представители вольной борьбы.

В финале 27-летний Василий Михайлов одержал победу над чемпионом Европы 2022 Георгисом Кугиумцидисом из Греции со счетом 2:1.

Это первое "золото" Василия Михайлова в карьере. В 2020 году он завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2020 в Риме.

Это первая победа сборной Украины в мужской свободной борьбе на чемпионатах Европы за последние 10 лет. Последнее "золото" в вольной борьбе завоевал Павел Олейник в 2013 году (категория до 96 кг).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в первый же день соревнований по тяжелой атлетике, проходящих в столице Армении Ереване, на пьедестал уважения взошла украинская спортсменка Ангелина Ломачинская, завоевавшая для Украины две бронзовые медали .

Также ранее мы писали, что украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который продолжается в турецкой Анталии.

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