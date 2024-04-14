Україна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування в Італії

Жіноча четвірка парна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування у Верезе, що в Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової у попередньому заїзді показала найкращий час серед шести екіпажів, що брали участь у змаганнях.
У фіналі українки довели, що їхня перемога у попередньому заїзді не була випадковою.
Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини - на 1,84с та 2,35с відповідно.
Нагадаємо, що в лютому три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open.
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