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Україна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування в Італії

Фото: жіноча збірна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Жіноча четвірка парна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування у Верезе, що в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової у попередньому заїзді показала найкращий час серед шести екіпажів, що брали участь у змаганнях.

У фіналі українки довели, що їхня перемога у попередньому заїзді не була випадковою.

Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини - на 1,84с та 2,35с відповідно. 

Нагадаємо, що в лютому три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open.

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