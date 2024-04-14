Україна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування в Італії

Жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової у попередньому заїзді показала найкращий час серед шести екіпажів, що брали участь у змаганнях.

У фіналі українки довели, що їхня перемога у попередньому заїзді не була випадковою.

Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини - на 1,84с та 2,35с відповідно.