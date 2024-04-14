Украина одержала победу на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Италии

Женская четверка парная в составе Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженковой в предыдущем заезде показала лучшее время среди шести экипажей, участвовавших в соревнованиях.

В финале украинки доказали, что их победа на предыдущем заезде не была случайной.

Украинки финишировали первыми, значительно опередив ближайших конкуренток из Нидерландов и Германии - на 1,84с и 2,35с соответственно.