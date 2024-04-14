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Украина одержала победу на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Италии

Фото: женская сборная одержала победу на первом этапе Кубка мира по академической гребле (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Женская четверка парная одержала победу на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Верезе, что в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Женская четверка парная в составе Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхосмотр и Анастасии Коженковой в предыдущем заезде показала лучшее время среди шести экипажей, участвовавших в соревнованиях.

В финале украинки доказали, что их победа на предыдущем заезде не была случайной.

Украинки финишировали первыми, значительно опередив ближайших конкуренток из Нидерландов и Германии - на 1,84с и 2,35с соответственно.

Напомним, что в феврале три медали завоевали представители сборной Украины по дзюдо на турнире European Open.

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