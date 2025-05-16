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Україна здатна продовжувати боротьбу, але потрібно закінчити цю війну, - Умєров

П'ятниця 16 травня 2025 19:33
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Україна здатна продовжувати боротьбу, але потрібно закінчити цю війну, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна здатна й далі продовжувати боротьбу з російської агресією, але потрібно закінчити війну, щоб зберегти життя людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

Умєров вкотре повторив, що Україна хоче миру.

"Україна сфокусована на людях і ми здатні продовжувати боротися, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну", - зазначив міністр.

Переговори у Стамбулі та погрози Росії

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та Росії. Українські та російські посадовці понад годину обговорювали питання, які стосуються завершення війни.

Водночас кореспондент The Economist Олівер Керролл повідомив, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську, а також продовжувати війну "вічно".

Раніше сьогодні ЗМІ дізналися неприйнятні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі.

У МЗС України підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Однак Україна трималася своєї позиції, вела свою лінію і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для неї.

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