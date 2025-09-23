Україна здатна повернути всі свої території і, може, піти ще далі, - Трамп

Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність за підтримки Євросоюзу і потім "піти ще далі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України і Росії, і, побачивши економічні проблеми, які це спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в такій позиції, щоб боротися і відвоювати всю Україну в її первинних кордонах", - підкреслив Трамп.
Він уточнив, що відновлення територіальної цілісності України можливе "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО".
За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки. А "справжня військова сила" мала б здобути перемогу за тиждень. Це робить РФ дуже схожою на "паперового тигра" (того, хто виглядає грізно, але насправді не становить загрози)
"Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, селищах і районах по всій РФ, дізнаються, що насправді відбувається у війні, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, які відбуваються в економіці, де більша частина грошей витрачається на війну в Україні, яка має великий дух і стає тільки сильнішою, тоді Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі", - зазначив американський лідер.
Він звернув увагу, що наразі у російського диктатора Володимира Путіна великі економічні проблеми, тож зараз час для України діяти.
Також Трамп пообіцяв, що США будуть і надалі постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло використовувати її на свій розсуд.
Варто зауважити, що таку заяву президент США Дональд Трамп зробив після того, як зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Голова української держави, зокрема, розповів американському лідеру про успіхи українських захисників - цього місяця їм вдалося звільнити 360 квадратних кілометрів території, яку контролювали окупанти.
Також, за словами Зеленського, воїни ЗСУ оточили 1000 російських солдатів. Президент розраховує на їхній обмін.