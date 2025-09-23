Україна здатна повернути всі свої території і, може, піти ще далі, - Трамп

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України і Росії, і, побачивши економічні проблеми, які це спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в такій позиції, щоб боротися і відвоювати всю Україну в її первинних кордонах", - підкреслив Трамп.

Він уточнив, що відновлення територіальної цілісності України можливе "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО".

За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки. А "справжня військова сила" мала б здобути перемогу за тиждень. Це робить РФ дуже схожою на "паперового тигра" (того, хто виглядає грізно, але насправді не становить загрози)

"Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, селищах і районах по всій РФ, дізнаються, що насправді відбувається у війні, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, які відбуваються в економіці, де більша частина грошей витрачається на війну в Україні, яка має великий дух і стає тільки сильнішою, тоді Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі", - зазначив американський лідер.

Він звернув увагу, що наразі у російського диктатора Володимира Путіна великі економічні проблеми, тож зараз час для України діяти.

Також Трамп пообіцяв, що США будуть і надалі постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло використовувати її на свій розсуд.