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Партизани знайшли місце розташування російських розвідників у Криму (фото)

Крим, Субота 13 липня 2024 13:34
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Партизани знайшли місце розташування російських розвідників у Криму (фото) Фото: партизани знайшли місце розташування російських розвідників у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани вистежили місце розташування одного з підрозділів Головного розвідувального управління (ГРУ РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Увагу агентів спочатку привернула територія колишньої військової частини №95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці виявили досить багато військової техніки попри встановлену високу огорожу", - розповіли партизани.

У процесі стеження вдалося з'ясувати, що саме тут під прикриттям діє підрозділ ГРУ РФ.

"Незважаючи на те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, ми вирахували кожний. Нам вдалося зафіксувати більшу частину з них, дізнатися їхні дані, місця проживання та маршрути переміщень", - додали в "АТЕШ".

Ситуація у Криму

Російські війська окупували Крим 2014 року. Після цього загарбники використовують півострів переважно у військових цілях, розміщуючи на його території як техніку, так і живу силу.

Українські військові, вважаючи військові об'єкти РФ в Криму законними цілями, постійно точково атакують їх, не без допомоги, зокрема, партизанів. Підпілля добре розвинене у Криму та часто передає Силам оборони координати військових об'єктів загарбників.

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