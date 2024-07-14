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Украина способна атаковать ракетами ATACMS любой уголок Крыма, - NYT

Воскресенье 14 июля 2024 00:55
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Украина способна атаковать ракетами ATACMS любой уголок Крыма, - NYT Фото: ракета ATACMS (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Украина, вооруженная высокоточными ракетами американского производства, впервые может атаковать любой уголок Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американские журналисты отмечают, что Россия сначала использовала оккупированный Крым как плацдарм для своего полномасштабного вторжения, а затем как плацдарм для плановых воздушных бомбардировок. Однако теперь ракеты все чаще летят в обоих направлениях.

Издание пишет, что Украина намерена разрушить критическую базу россиян, благодаря которой они ведут войну. Потенциальными целями ВСУ станут аэродромы, средства ПВО и логистические центры российских оккупантов.

Один из высокопоставленных американских чиновников сказал, что Украина "очень эффективно" использует поставленные США ракеты большой дальности

Также чиновник на условиях анонимности сообщил, что Украина имеет достаточное количество ракет ATACMS, чтобы продолжать удары по военным целям россиян в Крыму. По его словам, боеприпасы пополняются на постоянной основе и речь идет не о десятках, а сотнях.

Ссылаясь на британскую разведку NYT пишет, что удары ВСУ по Крыму могут заставить Москву переместить часть военных самолетов с полуострова или же оставить, но рисковать потерей новых самолетов.

При этом издание отмечает, что удары Украины ракетами ATACMS вряд ли окажут существенное влияние на линию фронта, но могут повлиять на то, где именно Россия будет разворачивать некоторые наиболее ценные для нее средства ПВО для защиты критической инфраструктуры.

Напомним, что партизаны "АТЕШ" нашли место расположения одного из подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ РФ).

Ранее РБК-Украина сообщало, в Нидерландах оштрафовали компанию Dieseko Group BV, которая принимала участие в строительстве россиянами Крымского моста.

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