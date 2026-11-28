За словами Зеленського, українська ППО вже може перехоплювати приблизно 70% найшвидших російських дронів. Президент наголосив, що ефективність протидії таким безпілотникам поступово зростає.

Водночас Україна має гострий дефіцит засобів для перехоплення балістичних ракет. Особливо бракує ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot, постачання яких, за словами президента, затримується.

Зеленський висловив невдоволення тим, що США зосередили увагу на Близькому Сході та надають більше допомоги країнам цього регіону.

"Шкода, що вони зосередилися на Близькому Сході і більше допомагають їм. Шкода. У нас є величезні запитання з цього приводу", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що нестача ракет для перехоплення балістики безпосередньо впливає на безпеку людей.

"Дефіцит цих ракет - це життя людей", - зазначив Зеленський.

Що відбувається зі Starlink на окупованих територіях

Під час інтерв'ю президент також підтвердив, що американська супутникова система зв'язку Starlink та її військова версія Starshield досі мають обмеження в окупованих районах України.

Раніше українські підрозділи безпілотників розповіли BBC про проблеми з перехопленням російських "Шахедів". За їхніми словами, українські дрони-перехоплювачі більше не можуть наздоганяти деякі російські безпілотники. Через це ті здатні проникати глибше на територію України.

Журналісти запитали Зеленського, хто ухвалив рішення про обмеження роботи супутникового зв'язку.

"Технічно - SpaceX, політично - не знаю, справді не знаю. Це як пінг-понг. Ми запитуємо одну сторону, а вони кажуть, що це інша", - відповів президент.

