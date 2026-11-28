По словам Зеленского, украинское ПВО уже может перехватывать примерно 70% самых быстрых российских дронов. Президент подчеркнул, что эффективность противодействия таким беспилотникам постепенно растет.

В то же время у Украины есть острый дефицит средств для перехвата баллистических ракет. Особенно не хватает ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot, поставки которых, по словам президента, задерживаются.

Зеленский выразил недовольство тем, что США сосредоточили внимание на Ближнем Востоке и оказывают больше помощи странам этого региона.

"Жаль, что они сосредоточились на Ближнем Востоке и больше помогают им. Жаль. У нас есть огромные вопросы по этому поводу", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что нехватка ракет для перехвата баллистики оказывает непосредственное влияние на безопасность людей.

"Дефицит этих ракет – это жизнь людей", - отметил Зеленский.

Что происходит со Starlink на оккупированных территориях

В интервью президент также подтвердил, что американская спутниковая система связи Starlink и ее военная версия Starshield до сих пор имеют ограничения в оккупированных районах Украины.

Ранее украинские подразделения беспилотников рассказали BBC о проблемах с перехватом российских "Шахедов". По их словам, украинские перехватчики больше не могут догонять некоторые российские беспилотники. Поэтому те способны проникать глубже на территорию Украины.

Журналисты спросили Зеленского, кто принял решение об ограничении работы спутниковой связи.

"Технически – SpaceX, политически – не знаю, действительно не знаю. Это как пинг-понг. Мы спрашиваем одну сторону, а они говорят, что это другая", – ответил президент.