У ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну понад сотнею ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 141 ворожу ціль. Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України .

За даними військових, загалом противник застосував 162 безпілотники, серед яких були ударні дрони Shahed, "Гербера" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Зокрема, 74 із запущених апаратів були реактивними. Дрони летіли з кількох напрямків: Орел, Міллерово та Курськ на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька й Криму - з району Гвардійського.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки дронів збила ППО

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 141 безпілотник. Серед них - 54 реактивні дрони Shahed.

Попри роботу ППО, зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на семи локаціях виявили падіння уламків збитих цілей.

На момент оприлюднення зведення повітряна атака ще тривала. У небі залишалися кілька російських безпілотників.