Україна збільшує виробництво боєприпасів: що запропонував Кабмін

Він зазначив, що за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів - виробництво різних типів дронів.

Одним із факторів збільшення виробництва стало залучення приватних компаній. Кабмін встановив для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів за рік зросло в 100 разів.

"Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості", - заявив Шмигаль.

Як пояснив прем'єр, таке рішення дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії.

"Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції. Дякую всім, хто бореться та працює заради сильної України, заради майбутнього нашої держави, заради нашої перемоги", - додав глава уряду.