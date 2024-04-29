UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна збільшує випуск дронів дальньої дії. У WSJ розповіли подробиці

Фото: Україна нарощує випуск безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українська промисловість нарощує виробництво далекобійних безпілотників, які мають допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів територією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними джерел видання, вже до середини поточного року в країні вироблятимуть близько 500 дронів щомісяця.

Зазначається, що спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які знаходяться у вільному продажу на міжнародних інтернет-майданчиках. Однак поступово у країні налагодили виробництво власних безпілотників, використовуючи китайські комплектуючі. Видання уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів.

Низка опитаних чиновників вважає, що Україна має використовувати будь-які доступні їй засоби для боротьби через зволікання з виділенням нового пакету допомоги США.

 

 

 

Удари українських дронів по РФ

ЗСУ регулярно завдають ударів по військових об'єктах на території РФ за допомогою дронів різного типу. Так, вранці 27 квітня російські джерела повідомили про удар безпілотників по летовищу "Кущовська" в Краснодарському краї. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили атаку на аеродром і заявили, що її організувала СБУ спільно із Силами оборони.

За даними з опублікованих відео видно, що удару зазнав склад модулів управління та корекції для авіабомб. Саме вони дозволяють російським військам перетворювати звичайні авіабомби на КАБи.

Крім того, в ніч на 24 квітня в РФ повідомили про атаку дронів на об'єкти в Смоленській та Липецькій областях РФ, з'явилася інформація про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах. Незабаром джерела РБК-Україна розповіли, що дрони СБУ атакували дві нафтобази у Смоленській області Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниДрони