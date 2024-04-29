Україна збільшує випуск дронів дальньої дії. У WSJ розповіли подробиці

За даними джерел видання, вже до середини поточного року в країні вироблятимуть близько 500 дронів щомісяця.

Зазначається, що спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які знаходяться у вільному продажу на міжнародних інтернет-майданчиках. Однак поступово у країні налагодили виробництво власних безпілотників, використовуючи китайські комплектуючі. Видання уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів.

Низка опитаних чиновників вважає, що Україна має використовувати будь-які доступні їй засоби для боротьби через зволікання з виділенням нового пакету допомоги США.