Украина наращивает выпуск дронов дальнего действия. В WSJ рассказали подробности

По данным источников издания, уже к середине текущего года в стране будут производить около 500 дронов ежемесячно.

Отмечается, что первое время Украина активно использовала китайские дроны, которые находятся в свободной продаже на международных интернет-площадках. Однако постепенно в стране наладили производство собственных беспилотников, используя китайские комплектующие. Издание уточняет, что российская армия пытается наносить удары по местам сборки дронов.

Ряд опрошенных чиновников считает, что Украина должна использовать любые доступные ей средства для борьбы из-за промедлений с выделением нового пакета помощи США.