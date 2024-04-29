Україна збільшує випуск дронів дальньої дії. У WSJ розповіли подробиці
Українська промисловість нарощує виробництво далекобійних безпілотників, які мають допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів територією РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
За даними джерел видання, вже до середини поточного року в країні вироблятимуть близько 500 дронів щомісяця.
Зазначається, що спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які знаходяться у вільному продажу на міжнародних інтернет-майданчиках. Однак поступово у країні налагодили виробництво власних безпілотників, використовуючи китайські комплектуючі. Видання уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів.
Низка опитаних чиновників вважає, що Україна має використовувати будь-які доступні їй засоби для боротьби через зволікання з виділенням нового пакету допомоги США.
Удари українських дронів по РФ
ЗСУ регулярно завдають ударів по військових об'єктах на території РФ за допомогою дронів різного типу. Так, вранці 27 квітня російські джерела повідомили про удар безпілотників по летовищу "Кущовська" в Краснодарському краї. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили атаку на аеродром і заявили, що її організувала СБУ спільно із Силами оборони.
За даними з опублікованих відео видно, що удару зазнав склад модулів управління та корекції для авіабомб. Саме вони дозволяють російським військам перетворювати звичайні авіабомби на КАБи.
Крім того, в ніч на 24 квітня в РФ повідомили про атаку дронів на об'єкти в Смоленській та Липецькій областях РФ, з'явилася інформація про пожежі на паливно-енергетичних об'єктах. Незабаром джерела РБК-Україна розповіли, що дрони СБУ атакували дві нафтобази у Смоленській області Росії.
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