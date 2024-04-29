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Украина наращивает выпуск дронов дальнего действия. В WSJ рассказали подробности

Понедельник 29 апреля 2024 23:46
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Украина наращивает выпуск дронов дальнего действия. В WSJ рассказали подробности Фото: Украина наращивает выпуск беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинская промышленность наращивает производство дальнобойных беспилотников, которые должны помочь ВСУ обойти ограничение на использование оружия, полученное от стран Запада, для ударов по территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников издания, уже к середине текущего года в стране будут производить около 500 дронов ежемесячно.

Отмечается, что первое время Украина активно использовала китайские дроны, которые находятся в свободной продаже на международных интернет-площадках. Однако постепенно в стране наладили производство собственных беспилотников, используя китайские комплектующие. Издание уточняет, что российская армия пытается наносить удары по местам сборки дронов.

Ряд опрошенных чиновников считает, что Украина должна использовать любые доступные ей средства для борьбы из-за промедлений с выделением нового пакета помощи США.

Удары украинских дронов по РФ

ВСУ регулярно наносят удары по военным объектам на территории РФ с помощью дронов различного типа. Так, утром 27 апреля российские источники сообщили об ударе беспилотников по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае. Позже источники РБК-Украина подтвердили атаку на аэродром и заявили, что ее организовала СБУ совместно с Силами обороны.

По данным с опубликованных видео видно, что удару подвергся склад модулей управления и коррекции для авиабомб. Именно они позволяют российским войскам превращать обычные авиабомбы в КАБы.

Кроме того, в ночь на 24 апреля в РФ сообщили об атаке дронов на объекты в Смоленской и Липецкой областях РФ, появилась информация о пожарах на топливно-энергетических объектах. Вскоре источники РБК-Украина рассказали, что дроны СБУ атаковали две нефтебазы в Смоленской области России.

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