Україна збільшить кількість прикордонних військ, - Зеленський

Глава держави розповів, що сьогодні, 12 березня, провів кілька важливих нарад. У них брали участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші урядовці.

За словами Зеленського, він погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби та прикордонних військ.

Президент наголосив, що пишається кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах.

"Збільшуватимемо чисельність прикордонних військ - і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", - зазначив він.

Також Зеленський уточнив, що Клименко доповів йому про основні питання безпеки всередині нашої держави, зокрема щодо роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Це надзвичайно важливо для збереження життів наших людей, для захисту від російських мін та їх боєприпасів, що не розірвалися. Вдячний усім, хто до цієї роботи залучений і очищає українську землю", - розповів він.

Зменшення активності ДРГ

Нагадаємо, раніше представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів, що якийсь час спостерігалося зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Але за його словами, загроза диверсантів нікуди не зникає.