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Украина увеличит количество пограничных войск, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина будет увеличивать количество пограничных войск. В частности, это необходимо для того, чтобы защищаться от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 12 марта, провел несколько важных совещаний. В них принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены правительства. 

По словам Зеленского, он согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы и пограничных войск. 

Президент подчеркнул, что гордится каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках. 

"Будем увеличивать численность пограничных войск - и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", - отметил он. 

Также Зеленский уточнил, что Клименко доложил ему об основных вопросах безопасности внутри нашего государства, в том числе и насчет работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"Это чрезвычайно важно для сохранения жизней наших людей, для защиты от российских мин и их неразорвавшихся боеприпасов. Благодарен всем, кто к этой работе привлечен и очищает украинскую землю", - рассказал он. 

Уменьшение активности ДРГ

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что некоторое время наблюдалось снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Но, по его словам, угроза диверсантов никуда не исчезает. 

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