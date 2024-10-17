Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів, - Мінцифри

Мінцифри провело дослідження сфери виробництва дронів разом з Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.

"У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії у 2024 році порівняно з 2023", - йдеться у повідомленні.

Виробничі потужності, за даними Мінцифри, зросли з 300 тисяч одиниць дронів на 2023 рік до 4 млн у 2024 році.

У відомстві зазначили, що після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників.

"Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій - використання комп’ютерного зору, "ройових" технологій, інновацій у навігації та зв’язку", - додали у Мінцифри.