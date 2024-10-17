Украина увеличила производство дронов в 10 раз, - Минцифры

Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023-м. Приоритет сместился на эффективность и новые технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
Минцифры провело исследование сферы производства дронов вместе с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1.
"В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом", - говорится в сообщении.
Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 млн в 2024 году.
В ведомстве отметили, что после налаживания массового производства приоритет сместился на эффективность и новые технологии. Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации изготовителей.
"Заметен прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов и разработке систем радиоэлектронной борьбы. Среди ключевых тенденций - использование компьютерного зрения, "роевых" технологий, инноваций в навигации и связи", - добавили в Минцифре.
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Украина нарастила производство дронов разных типов. Беспилотники производят как государственные, так и частные компании.
В Украине производят не только коптеры, но и ударные та разведывательные беспилотники, а также морские дроны.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина может производить 4 млн дронов в год.
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