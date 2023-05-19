Україна збила російський літак за допомогою Patriot, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання зазначає, що неназвані представники Пентагону та співробітники Конгресу США повідомили, що протягом останніх тижнів за допомогою Patriot вдалося збити ворожий бомбардувальник. Інші системи ППО не мають для цього достатньої дальності ураження, повідомили в CNN.

"Російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українським цілям", - пише видання.