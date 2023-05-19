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Україна збила російський літак за допомогою Patriot, - CNN

Фото: ППО Patriot збила російський літак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Українські сили протиповітряної оборони збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що неназвані представники Пентагону та співробітники Конгресу США повідомили, що протягом останніх тижнів за допомогою Patriot вдалося збити ворожий бомбардувальник. Інші системи ППО не мають для цього достатньої дальності ураження, повідомили в CNN.

"Російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українським цілям", - пише видання.

Нагадаємо, раніше росіяни почали заявляти про нібито знищення ЗРК Patriot за допомогою "високоточної зброї".

Пізніше стало відомо, що ЗРК отримав лише незначні пошкодження, які вже уснули.

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