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Україна зберегла позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА: Чехія зовсім поруч

Фото: "Динамо" завершило виступи в єврокубках цьогоріч (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Посередній єврокубковий тиждень не змінив становища України в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Україна залишилася на 17-й сходинці в європейській класифікації. Ще два тижні тому вона перебувала на 15-й позиції, але невдалі виступи луганської "Зорі", "Дніпра-1" та київського "Динамо" викликали регрес.

Цього тижня бали до спільної скарбниці додали лише луганці. Бронзовий призер Прем'єр-ліги здолав празьку "Славію" удома (2:1) в кваліфікації Ліги Європи, але програв за сумою двох матчів. В активі України тепер 25,600 балів.

Виступи в єврокубках восени продовжать лише два вітчизняні колективи – "Зоря" в групі Ліги конференцій та донецький "Шахтар" в основній сітці Ліги чемпіонів. Натомість головний переслідувач України – Чехія (25,050 балів) – зберегла три команди на європейській арені.

Невдалі виступи українських команд у єврокубках, найімовірніше, призведуть до зменшення представництва в континентальних турнірах. Зокрема, втрата 15-го місця обернеться зменшенням кількості учасників європейських змагань від України до чотирьох у сезоні 2025/26.

 

До слова, напередодні "Шахтар" отримав суперників у групі H Ліги чемпіонів.

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