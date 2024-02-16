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Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА: які перспективи

Фото: "Гірники" вирвали нічию у доданий арбітром час (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Нічийний результат донецького "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи дозволив Україні втриматися на попередніх рубежах у класифікації футбольних асоціацій від УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Україна залишилася на 18-й сходинці в європейському рейтингу. Щоправда, головний конкурент набрав більше.

"Шахтар" залишився останнім представником української Прем'єр-ліги в єврокубках. Результативною нічиєю з "Марселем" (2:2) команда Маріно Пушіча принесла в спільну скарбничку 0,2 бала. Загалом Україна набрала 28,000 пунктів.

Натомість Греція, що йде на 17-й позиції, здобула більше балів. Пірейський "Олімпіакос" у плей-офф Ліги конференцій мінімально переграв "Ференцварош" із Будапешта та збільшив доробок Еллади до 28,325 пунктів. Більше того, в наступному раунді третього за рангом єврокубка до боротьби повернеться ще один грецький клуб – ПАОК із Салонік.

У нинішньому сезоні Україна була представлена в змаганнях під егідою УЄФА п'ятьма колективами. "Дніпро-1", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла" вилетіли з єврокубків ще влітку. За підсумками групового етапу Ліги конференцій до них приєдналася "Зоря" з Луганська.

Подальші посередні виступи українських колективів у континентальних турнірах призведуть до зменшення квоти в єврокубках. Зокрема, втрата 15-ї позиції призведе до скорочення представництва до чотирьох у сезоні 2025/26. Окрім того, до Ліги чемпіонів потрапить лише чемпіон України.

 

До слова, напередодні "Шахтар" розписав нічию з "Марселем" із голом у доданий час.

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