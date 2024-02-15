"Шахтар" розписав фестивальну нічию з "Марселем" у плей-офф Ліги Європи

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"Шахтар" – "Марсель" – 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналдо, 90+3 – Обамеянг, 64, Ндіайє, 90

"Гірники" поставили на активний старт зустрічі. Уже на 3-й хвилині Зубков підстеріг помилку оборонця і пробив під поперечину. Проте, голкіпер провансальців Лопес витягнув м'яч в ефектному стрибку.

Після серії атак "Шахтаря" освоївся на полі й "Марсель". Команда Дженнаро Гаттузо вирівняла гру та час від часу намагалася загострити ситуацію біля володінь Різника. Щоправда, більшість атак провансальців до перерви виглядали беззубими.

Суперечливий епізод трапився на 27-й хвилині. Сікан у штрафному "Олімпіка" прийняв м'яч і віддав на Егіналдо, який спрямував сферу в порожні ворота. Однак, за мить до гола пролунав свисток арбітра за фол проти Зубкова на самісінькому початку атаки.

Зі стартом другої половини "Марсель" захопив ініціативу та створив низку моментів. Ось Унахі з центральної зони закрутив м'яч повз стійку воріт господарів. Далі Жиго головою замкнув навіс, але лише розім'яв Різника. Натомість Луїс Енріке відверто пробачив "гірників", коли не влучив у незахищений кут після прострілу.

"Шахтар" відповів випадами Зубкова та Сікана. Перший несподівано опинився на лівому фланзі атаки та відправив м'яч поруч із дев'яткою воріт Лопеса. Зате нападник пробив із непростої ситуації в межах штрафного в дальній кут – кіпер парирував.

А на 64-й хвилині "Марсель" трохи несподівано повів у рахунку. Гол у ворота "гірників" прийшов із правого флангу, звідки навіс до штрафного виконав Клосс. На дальній стійці самотній Обамеянг у дотик відправив м'яч у сітку.

На щастя, "Шахтар" зумів швидко відновити статус-кво. Допоміг підопічним Маріно Пушіча стандарт. Провансальці намагалися відбитися, але Конопля повернув м'яч у штрафний, де в ролі форварда опинився Матвієнко. Центрбек збірної України класним пострілом у дальній кут зрівняв рахунок.

У фінальні 20+ хвилин гостріше виглядав "Олімпік". За гостей могли забивати Луїс Енріке та Мерлен. Однак, першому забракло влучності, а з ударом другого в ближній кут упорався Різник. Та на 90-й хвилині не врятував і він, коли джокер Гаттузо Ндіайє з центру штрафного замкнув передачу Обамеянг після прориву біля лінії поля.

Проте, "Шахтар" програвати в цей вечір не збирався. У доданий арбітром час нічию для "гірників" вирвав Егіналдо. Невисокий бразилець несподівано для оборони провансальців головою замкнув навіс Зубкова з правого флангу – 2:2 у підсумку. Матч-відповідь відбудеться 22 лютого на "Велодромі".