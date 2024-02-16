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Украина сохранила позиции в таблице коэффициентов УЕФА: какие перспективы

Фото: "Горняки" вырвали ничью в добавленное арбитром время (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Ничейный результат донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы позволил Украине удержаться на предыдущих рубежах в классификации футбольных ассоциаций от УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Украина осталась на 18-й строчке в европейском рейтинге. Правда, главный конкурент набрал больше.

"Шахтер" остался последним представителем украинской Премьер-лиги в еврокубках. Результативной ничьей с "Марселем" (2:2) команда Марино Пушича принесла в общую копилку 0,2 балла. В целом Украина набрала 28,000 пунктов.

В свою очередь идущая на 17-й позиции Греция получила больше баллов. Пирейский "Олимпиакос" в плей-офф Лиги конференций минимально переиграл "Ференцварош" из Будапешта и увеличил наработку Эллады до 28,325 пункта. Более того, в следующем раунде третьего по рангу еврокубка в борьбу вернется еще один греческий клуб – ПАОК из Салоник.

В нынешнем сезоне Украина была представлена в соревнованиях под эгидой УЕФА пятью коллективами. "Днепр-1", киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" вылетели из еврокубков еще летом. По итогам группового этапа Лиги конференций к ним присоединилась "Заря" из Луганска.

Последующие посредственные выступления украинских коллективов в континентальных турнирах приведут к уменьшению квоты в еврокубках. В частности, потеря 15-й позиции приведет к сокращению представительства до четырех в сезоне 2025/26. Кроме того, в Лигу чемпионов попадет только чемпион Украины.

 

К слову, накануне "Шахтер" расписал ничью с "Марселем" с голом в добавленное время.

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