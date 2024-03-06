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Україна зазнає економічного удару у 2026 році, коли почне діяти екоподаток ЄС, - Politico

Середа 06 березня 2024 14:42
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Україна зазнає економічного удару у 2026 році, коли почне діяти екоподаток ЄС, - Politico Фото: Україна зазнає економічного удару у 2026 році, коли почне діяти екоподаток ЄС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський екологічний податок СВАМ у 2026 році коштуватиме українським виробникам мільйони, якщо не буде проведено швидких змін. Але Україна має шанс відтермінувати його введення, якщо вдасться до нагальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"В той час, як ЄС обіцяє фінансувати військові зусилля України, скільки б часу це не тривало, він також наполегливо просуває новий закон, який у нинішньому вигляді може виснажити понівечену війною українську економіку. Йдеться про податок, який ЄС планує запровадити на цілу низку продукції вуглецевоємного імпорту, зокрема на залізо та сталь", - вказує видання.

Відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії, Україна, яка і так залежала від експорту до ЄС, стала ще більш прив’язана до постачань своєї продукції в Європу, оскільки чорноморські торговельні шляхи були закриті через військову небезпеку. В результаті Україна зазнає серйозного економічного удару у 2026 році, коли CBAM почне діяти, акцентує видання: країна може втратити $1,4 млрд.

"Проте, у законі про СВАМ є пункт про форс-мажорні обставини – або стихійне лихо - для виняткових обставин, і війна та військові дії підпадають під цю категорію. Але Брюссель не дав чітких сигналів, що запропонує Києву виключення з під дії механізму", - йдеться в статті.

Якби податок на викиди вуглецю в ЄС набув чинності сьогодні, кажуть опитані виданням експерти, це призвело б до падіння експорту у межах 1,4 млн тонн чавуну, що еквівалентно втратам у розмірі $600 млн.

Експорт напівфабрикатів також впав би на 1,3 млн тонн, що в сумі склало б $640 млн недоотриманого доходу.

"Україна буде поставлена на коліна", - попередив Йожеф Ксапо, директор з технологій та стратегії "АрселорМіттал Кривий Ріг.

"ЄС, звісно, не зацікавлений у знищенні української економіки, зовсім навпаки. Частково через це норми щодо СВАМ містять положення про форс-мажорні обставини, яке дозволяє ЄС робити винятки. Мохаммед Шахім, євродепутат від Нідерландів, що очолює роботу профільного комітету парламенту, сказав, що учасники переговорів вважають це формулювання "українським кейсом", - додає видання.

Своєю чергою, Сагатом Саха, науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, здивований, що ситуація з податком на викиди вуглецю не розглядається як нагальна проблема.

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