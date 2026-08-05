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Україна заявила про нові удари по енергетиці Криму

16:21 05.08.2026 Ср
2 хв
У СБС також розкрили загальний масштаб операції за останній місяць
aimg Анастасія Никончук
Україна заявила про нові удари по енергетиці Криму Ілюстративне фото: ЗСУ (Генштаб)
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Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про поразку ще 13 енергооб'єктів на окупованих територіях. З початку липня, за даними командування, кількість таких цілей досягла 201.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр").

За словами "Мадяра", з 1 липня по 5 серпня українські підрозділи Сил безпілотних систем вразили 201 енергетичний вузол на окупованих територіях.

Які об'єкти потрапили під удари

Як стверджують у СБС, серед останніх цілей виявилися газорозподільна станція "Наташине" в окупованому Криму, а також підстанції напругою 750, 330, 150 та 110 кВ у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях.

За даними українського командування, ці об'єкти забезпечували електропостачання тимчасово окупованих Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Генічеська, Зугреса, Приморського Посаду та інших населених пунктів.

Що заявив "Мадяр"

Командувач Силами безпілотних систем повідомив, що операція з ураження енергетичної інфраструктури на окупованих територіях продовжується.

"Кримський рубильник off" діє на півдні ВОТ: +13 енерговузлів за 48 годин 4-5 серпня відпрацьовано Птахами СБС", - зазначив "Мадяр".

Бровді також підбив загальні підсумки операції

"Мадяр" повідомив, що загальний рахунок у ході операції з 1 липня по 5 серпня становив 201 енергетичний вузол на СОТ".

До переліку об'єктів, про поразку яких повідомили у СБС, увійшли підстанції "Південнодонбаська", "Мирна", "Мелітополь", "Азовсільмаш", "Тимофіївка", об'єкт на Зуївській ТЕС, підстанція в Кадіївці, а також газорозподільна станція "Наташине" в окупованому. На момент публікації незалежного підтвердження заявлених результатів не подано.

Нагадаємо, що раніше українські військові вже повідомляли про серію ударів по військовій інфраструктурі Росії та тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у ніч на 3 серпня було вражено об'єкти, які, за даними української сторони, використовувалися російськими військами у Брянській, Білгородській областях та на окупованому півострові.

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