ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина заявила о новых ударах по энергетике Крыма

16:21 05.08.2026 Ср
2 мин
В СБС также раскрыли общий масштаб операции за последний месяц
aimg Анастасия Никончук
Украина заявила о новых ударах по энергетике Крыма Иллюстративное фото: ВСУ (Генштаб)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении еще 13 энергообъектов на оккупированных территориях. С начала июля, по данным командования, число таких целей достигло 201.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр").

По словам "Мадяра", с 1 июля по 5 августа украинские подразделения Сил беспилотных систем поразили в общей сложности 201 энергетический узел на оккупированных территориях.

Какие объекты попали под удары

Как утверждают в СБС, среди последних целей оказались газораспределительная станция "Наташино" в оккупированном Крыму, а также подстанции напряжением 750, 330, 150 и 110 кВ в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях.

По данным украинского командования, эти объекты обеспечивали электроснабжение временно оккупированных Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Геническа, Зугрэса, Приморского Посада и ряда других населенных пунктов.

Что заявил "Мадяр"

Командующий Силами беспилотных систем сообщил, что операция по поражению энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях продолжается.

"Крымский рубильник off" действует на юге ВОТ: +13 энергоузлов за 48 часов 4-5 августа отработаны Птахами СБС", - отметил "Мадяр".

Бровди также подвел общие итоги операции

"Мадяр" сообщил, что общий счет в ходе операции с 1 июля по 5 августа составил 201 энергетический узел на ВОТ".

В перечень объектов, о поражении которых сообщили в СБС, вошли подстанции "Южнодонбасская", "Мирная", "Мелитополь", "Азовсельмаш", "Тимофеевка", объект на Зуевской ТЭС, подстанция в Кадиевке, а также газораспределительная станция "Наташино" в оккупированном Крыму. На момент публикации независимого подтверждения заявленных результатов не представлено.

Напоминаем, что ранее украинские военные уже сообщали о серии ударов по военной инфраструктуре России и временно оккупированного Крыма. В частности, в ночь на 3 августа были поражены объекты, которые, по данным украинской стороны, использовались российскими войсками в Брянской, Белгородской областях и на оккупированном полуострове.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Крым Дрони
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть