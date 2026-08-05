Украина заявила о новых ударах по энергетике Крыма
Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении еще 13 энергообъектов на оккупированных территориях. С начала июля, по данным командования, число таких целей достигло 201.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командующий СБС Роберт Бровди ("Мадяр").
По словам "Мадяра", с 1 июля по 5 августа украинские подразделения Сил беспилотных систем поразили в общей сложности 201 энергетический узел на оккупированных территориях.
Какие объекты попали под удары
Как утверждают в СБС, среди последних целей оказались газораспределительная станция "Наташино" в оккупированном Крыму, а также подстанции напряжением 750, 330, 150 и 110 кВ в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях.
По данным украинского командования, эти объекты обеспечивали электроснабжение временно оккупированных Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Геническа, Зугрэса, Приморского Посада и ряда других населенных пунктов.
Что заявил "Мадяр"
Командующий Силами беспилотных систем сообщил, что операция по поражению энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях продолжается.
"Крымский рубильник off" действует на юге ВОТ: +13 энергоузлов за 48 часов 4-5 августа отработаны Птахами СБС", - отметил "Мадяр".
Бровди также подвел общие итоги операции
"Мадяр" сообщил, что общий счет в ходе операции с 1 июля по 5 августа составил 201 энергетический узел на ВОТ".
В перечень объектов, о поражении которых сообщили в СБС, вошли подстанции "Южнодонбасская", "Мирная", "Мелитополь", "Азовсельмаш", "Тимофеевка", объект на Зуевской ТЭС, подстанция в Кадиевке, а также газораспределительная станция "Наташино" в оккупированном Крыму. На момент публикации независимого подтверждения заявленных результатов не представлено.
Напоминаем, что ранее украинские военные уже сообщали о серии ударов по военной инфраструктуре России и временно оккупированного Крыма. В частности, в ночь на 3 августа были поражены объекты, которые, по данным украинской стороны, использовались российскими войсками в Брянской, Белгородской областях и на оккупированном полуострове.