Україна завтра може отримати від США нові реактивні снаряди GLSDB, - Politico

Зазначається, що таке озброєння навіть ще не існує в інвентарі американської армії.

Як розповіли журналістам офіційний представник США та інші особи, знайомі з переговорами, Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, "прибуде на поле бою вже в середу",.

Україна має отримати першу партію таких креативних снарядів, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 150 км.

За словами американського чиновника, це дасть українським військовим "більш глибокий ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнить їхній арсенал далекобійного вогню".

Питання передачі GLSDB Україні

Компанія Boeing (BA.N) вперше звернулася до Штатів із проханням про купівлю та відправку в Україну таких реактивних крилатих бомб (ракет) ще минулої осені.

У пресі в різні часи озвучувалися різні терміни, коли може відбутися передача GLSDB Силам оборони.

Українським військовим потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS, що були передані раніше Штатами. Це дозволить бійцям ЗСУ вражати цілі противника на відстані, що вдвічі перевищує дальність застосування артилерійської ракетної системи (HIMARS).

Характеристики та особливість GLSDB

Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

Характеристики снаряда:

маса - 130 кг;

довжина - 1800 мм;

дальність ураження - близько 150 км;

маса бойової частини - 93 кг;

платформи для запуску - M270, HIMARS.

GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) та Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам. Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.

Нагадаємо також, що в листопаді минулого року західні ЗМІ повідомили, що Штати перенесли на 2024-й передачу Україні першої великої партії GLSDB.