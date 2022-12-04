Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника, - "Укроборонпром"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря "Укроборонпрому" Наталію Сад в ефірі телемарафону.

"Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під впливом радіоелектронної боротьби. Після цього ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала Сад.

Передбачається, що український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.