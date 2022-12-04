Украина завершает работы по созданию ударного беспилотника, - "Укроборонпром"
Государственный концерн "Укроборонпром" переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря "Укроборонпрома" Наталью Сад в эфире телемарафона.
"Позади ряд успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под влиянием радиоэлектронной борьбы. После этого мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - пытаемся обещание сдержать", - сказала Сад.
Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть 75 кг и иметь дальность полета до 1000 км.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине успешно провели очередной этап испытаний новых отечественных беспилотных летательных аппаратов.
Также ранее мы писали, что украинские военные показали первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные "Укроборонпромом".
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