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Україна завершила виступи в єврокубках і остаточно втратила одне місце в турнірах УЄФА

Київ, П'ятниця 23 лютого 2024 10:35
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Україна завершила виступи в єврокубках і остаточно втратила одне місце в турнірах УЄФА Фото: "Гірники" попрощалися з Лігою Європи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Виліт донецького "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи 2023/24 завершив кампанію вітчизняних команд на європейській арені в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Україна наразі залишилася на 18-й позиції в таблиці коефіцієнтів футбольних асоціацій Європи. Фінальний результат українських клубів – 28,000 балів.

У нинішньому сезоні вітчизняні колективи набрали всього 4,100 пункта. Такий результат став найгіршим від сезону 2007/08. Із країн, що перебувають нижче за України, представництво в єврокубках зберігають Хорватія (25,025 балів) і Азербайджан (19,875).

У нинішньому сезоні Україна була представлена в змаганнях під егідою УЄФА п'ятьма колективами. "Дніпро-1", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла" вилетіли з єврокубків ще влітку. За підсумками групового етапу Ліги конференцій до них приєдналася "Зоря" з Луганська.

Виліт із топ-15 гарантовано зменшить представництво України в єврокубках до чотирьох команд у сезоні 2025/26 із виходом лише переможця УПЛ до Ліги чемпіонів. Натомість у кампанії 2024/25 ще зіграють 5 українських клубів (два – в Лізі чемпіонів).

Україна завершила виступи в єврокубках і остаточно втратила одне місце в турнірах УЄФА

До слова, напередодні "Шахтар" поступився "Марселю" в плей-офф Ліги Європи 2023/24.

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